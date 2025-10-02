Британию обвинили в желании дойти до конца в военном решении конфликта на Украине

Профессор Саква: Британия хочет идти до конца в военном решении по Украине

Профессор Кентского университета Ричард Саква в беседе с RT обвинил власти Великобритании в том, что они хотят идти до конца в военном решении конфликта на Украине.

Он отметил, что на Западе долгие годы считали, что военного решения столь сложных проблем не существует, однако теперь мнение изменилось.

«Теперь британское правительство, как и правительства многих западноевропейских стран, считает, что единственное решение в этом случае — военное», — сказал профессор.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп попытался урегулировать конфликт дипломатическими методами.

Ранее бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес на Варшавском форуме безопасности выступил с призывом сделать Крым «непригодным для жизни» и ударить по полуострову ракетами Taurus.