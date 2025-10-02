Бывший депутат Мосгордумы попал под статью из-за написанного в 2022 году поста

В Москве следователи предъявили обвинение бывшему депутату Мосгордумы и заместителю председателя политической партии «Яблоко» Максиму Круглову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.
Круглов стал обвиняемым по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).
В апреле 2022 года политик добавил пост в своей Telegram-канал. По версии следствия, в нем содержались фейки о Российской армии.