Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:25, 2 октября 2025Силовые структуры

Бывший депутат Мосгордумы попал под статью из-за написанного в 2022 году поста

В Москве следователи предъявили обвинение экс-депутату Мосгордумы Круглову
Варвара Митина (редактор)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве следователи предъявили обвинение бывшему депутату Мосгордумы и заместителю председателя политической партии «Яблоко» Максиму Круглову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Круглов стал обвиняемым по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).

В апреле 2022 года политик добавил пост в своей Telegram-канал. По версии следствия, в нем содержались фейки о Российской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На дорогах России с 2026 года появятся новые знаки. Какие изменения ждут водителей?

    Европа попыталась надавить на Японию и США для конфискации активов России

    Стало известно о смерти 19-летнего бойца СВО

    Макгрегор подтвердил участие в турнире UFC на территории Белого дома

    Россия испытала «Изделие 545»

    Жителя Подмосковья спасли после 13 клинических смертей

    Предсказано одно экономическое последствие шатдауна в США

    Российская семья нашла мертвым сына-восьмиклассника

    У женщины внезапно выросла грудь на три размера из-за пугающего диагноза

    Самолет с десятками пассажиров совершил аварийную посадку в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости