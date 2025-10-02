Спорт
17:45, 2 октября 2025Спорт

Бывший хоккеист клуба КХЛ попался на наркотиках

Бывшего хоккеиста минского «Динамо» Каралахти задержали по делу о наркотиках
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jonas Ljungdahl / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Бывший защитник сборной Финляндии и минского «Динамо» Йере Каралахти был задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления, связанного с наркотиками. Об этом сообщает финский телеканал Yle.

По словам адвоката спортсмена, 50-летний Каралахти отрицает свою причастность к инкриминируемым деяниям. Следствие предполагает, что правонарушение произошло в период с июня по сентябрь текущего года, однако подробности расследования пока не раскрываются.

Финское законодательство классифицирует преступления, связанные с наркотиками, как тяжкие в зависимости от ряда факторов: степени опасности вещества, объема, финансовой выгоды, участия организованных группировок или вовлечения несовершеннолетних. По данным Ilta Sanomat, бывшему хоккеисту грозит до десяти лет лишения свободы.

У Каралахти уже были проблемы с законом: в сезоне-1996/1997 его уличили в употреблении и хранении наркотиков, за что он получил три месяца условного срока и был исключен из финской лиги. В карьере защитника — выступления в Национальной хоккейной лиге за «Лос-Анджелес Кингс» и «Нэшвилл Предаторс», а также в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо» и «Йокерит». На международной арене он завоевал три серебряные медали чемпионатов мира — 1998, 1999 и 2014 годов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
