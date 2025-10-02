Путешествия
12:02, 2 октября 2025Путешествия

Депутат подрался с попутчиком в самолете из-за нецензурной брани

Депутат Законодательного собрания Индии подрался с попутчиком на рейсе Air India
Алина Черненко

Фото: Media_works / Shutterstock / Fotodom  

Депутат Законодательного собрания Индии подрался с попутчиком в самолете из-за нецензурной брани во время перелета из Дели в Лакхнау. Об этом сообщает India Today.

Инцидент произошел 30 сентября на рейсе авиакомпании Air India. Член партии «Самаджвади» Ракеш Пратап Сингх возмутился тем, что его попутчик Самад Али якобы ругался матом во время телефонного разговора. Вскоре конфликт пассажиров перерос в драку, которую пришлось разнимать бортпроводникам.

«Мужчина продолжал использовать оскорбительные выражения, неприемлемые в любом цивилизованном обществе. Когда я попытался его остановить, он также вел себя неподобающим образом со мной, — рассказал позже журналистам депутат. — Конституция дает нам свободу, но это не значит, что ею можно злоупотреблять, ущемляя достоинство других».

Позже Сингх подал жалобу на оппонента, и того оперативно задержали.

В январе российский депутат из Екатеринбурга устроил дебош на рейсе из Москвы. Мужчина захотел выпить вина со своей 25-летней спутницей, но экипаж отказал ему.

    Все новости