Из жизни
09:48, 2 октября 2025Из жизни

Девушка поймала мужа с другой, напала на нее и извинилась

В Малайзии девушка поймала мужа с другой в поликлинике и напала на нее
Никита Савин
Никита Савин

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Молодая жительница Малайзии извинилась за то, что выложила в сеть видео, на котором поймала мужа с другой. Об этом сообщает издание Mothership.

В конце сентября хозяйка парикмахерской по имени Иффа Маззлан выложила в социальных сетях видео, на котором она застала мужа с другой в поликлинике. На кадрах женщина забирала лекарства в аптеке, а мужчина стоял рядом, положив ей руку на плечо. Когда они обернулись, то увидели, что Маззлан снимает их на видео.

После этого подруга молодого человека попыталась скрыться. Обманутая малайка напала на нее, схватила за волосы и поинтересовалась, кто она такая. Девушка вырвалась и ответила: «Спроси у своего мужа». При этом мужчина утверждал, что это просто его подруга. Муж Маззлан потребовал, чтобы она отстала от девушки и отдала ему мобильный телефон.

Запись быстро стала вирусной, а малайцы начали создавать собственный контент на ее основе, в частности записывая рэп с использованием фраз участников конфликта. 28 сентября Маззлан заявила, что не должна была публиковать видео, ей стоило выяснить отношения с супругом с глазу на глаз. Она попросила подписчиков и других пользователей больше не распространять запись.

Ранее в Таиланде жители деревни в провинции Каласин поймали настоятеля местного буддийского храма в келье с любовницей. Священнослужитель заявил, что женщина принесла ему в 11 часов вечера грибы, которые давно обещала.

    Все новости