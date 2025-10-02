Дочь Веры Брежневой показала фото в ультракоротких шортах

Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала фото в ультракоротких шортах

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

24-летняя инфлюэнсерша предстала напротив зеркала в черном наряде, состоящем из лонгслива, ультракоротких шортов и черных сапог на каблуках.

Помимо этого, она надела белую кожаную куртку и солнцезащитные очки. Образ завершили цепочки с крестами, серьги-кольца и массивные наручные часы.

В сентябре дочь Брежневой похвасталась фигурой в бикини. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой.