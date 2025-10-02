Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:48, 2 октября 2025Ценности

Дочь Веры Брежневой показала фото в ультракоротких шортах

Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала фото в ультракоротких шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sonyaxkiperman

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала фото в откровенном образе. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

24-летняя инфлюэнсерша предстала напротив зеркала в черном наряде, состоящем из лонгслива, ультракоротких шортов и черных сапог на каблуках.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Помимо этого, она надела белую кожаную куртку и солнцезащитные очки. Образ завершили цепочки с крестами, серьги-кольца и массивные наручные часы.

В сентябре дочь Брежневой похвасталась фигурой в бикини. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о проблемах с перехватом российских ракет

    В России предложили наделить статусом ветерана СВО отражающих атаки на регионы военных

    Названо вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

    Договор о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана вступил в силу

    Летевший из Европы в США самолет прервал полет из-за проблем с туалетами

    Уборщицу уволили за тайную работу по 17 часов в день

    Публикации в Telegram обошлись россиянину реальным сроком

    69-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в ультракоротком платье для бренда

    Врачи предупредили о появляющихся за годы до сердечного приступа симптомах

    Роскачество нашло в абрикосах незаявленные консерванты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости