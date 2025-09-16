Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:22, 16 сентября 2025Ценности

Дочь Веры Брежневой похвасталась фигурой в бикини

Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман похвасталась фигурой в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sonyaxkiperman

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман похвасталась фигурой в бикини. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

24-летняя инфлюэнсер разместила снимок, на котором предстала в зеленом раздельном купальнике с принтом. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Девушка продемонстрировала фигуру. Она распустила завитые в локоны светлые волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в сентябре дочь Даны Борисовой показала фигуру в бикини после пластики. 18-летняя наследница знаменитости снялась, сидя на расстеленном на песчаном пляже полотенце.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы охотимся за вами!» Трамп пригрозил войной дружественной России стране. Когда и зачем он хочет начать боевые действия?

    Российский экс-милиционер избежал наказания за расправу 26 лет назад

    Масштабы кадрового голода в России оценили

    Глава СВР Украины подготовил доклад на фоне ударов ВСУ по ЗАЭС

    Грибникам напомнили об уголовной ответственности за ряд нарушений

    Россиянам предсказали снижение ипотечной ставки

    Марго Робби пришла на премьеру фильма в оголяющем тело платье

    В России задумали перевоспитать зумеров с помощью деревни

    Россиянин получил срок за найденный блиндаж времен ВОВ

    Родченков назвал успехом получение американского паспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости