Двое российских бизнесменов сбежали из страны с миллиардами рублей

В Приморье пройдет суд по делу трех бизнесменов, обманувших банк на 3,5 млрд

В Приморском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении троих участников преступной группы, которые смогли обмануть банк на 3,5 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчины проходят обвиняемыми по статьям 159 («Мошенничество»), 174.1 («Легализация доходов, полученных преступным путем») и 196 («Преднамеренное банкротство») УК РФ. Их дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Двоим фигурантам удалось скрыться. Они объявлены в международный розыск. Причиненный банку ущерб удалось возместить в полном объеме благодаря обеспечительным мерам.

По версии следствия, в 2014-2017 годах обвиняемые, занимавшие руководящие должности в компании «Торговый дом "Транзит-ДВ», искусственно создали видимость финансовой стабильности фирмы. Они увеличили уставный капитал организации с 10 тысяч до 15 миллионов рублей за счет несуществующей прибыли, сфальсифицировали бухгалтерскую отчетность и предоставили поддельные документы в банк.

Используя фиктивные гарантии от компаний группы «Транзит-ДВ», мошенники получили три кредита на общую сумму около 3,5 миллиардов рублей. Полученные средства были легализованы через сделки с аффилированными иностранными компаниями на сумму свыше 2,25 миллиардов рублей и выведены через экономически невыгодные операции, что привело к банкротству юридического лица.

