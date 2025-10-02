Ценности
20:20, 2 октября 2025

Екатерина Варнава в нижнем белье и чулках снялась на фото

40-летняя российская актриса Екатерина Варнава снялась в нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость предстала на размещенном фото в черном кружевном комплекте нижнего белья, состоящем из бюстгальтера, трусов и пояса для чулок.

Помимо этого, звезда надела капроновые чулки в тон образу. Также ей уложили распущенные волосы и сделали макияж.

В сентябре Екатерина Варнава снялась в откровенном наряде без бюстгальтера. Знаменитость представала в голубом комбинезоне ультракороткой длины и без бретелей

