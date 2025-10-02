Мир
Экономист обвинил Нетаньяху в попытке втянуть США в конфликт с Ираном

Экономист Сакс: Нетаньяху уже 30 лет втягивает США в бесконечные войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху . Фото: Reuters

Экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху втягивает США в бесконечные войны. Его слова приводит ТАСС.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Сакс подчеркнул, что Нетаньяху втягивает США в войны уже 30 лет. По мнению эксперта, Израиль снова пытается заставить Вашингтон участвовать в конфликте с Ираном.

«Совсем недавно он втянул Соединенные Штаты в войну с Ираном, это было чрезвычайно опасно. Конечно, Израиль хочет сделать это снова», — заключил Сакс.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал свой план по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. В частности, Трамп не предусматривает оккупации или аннексии этой территории Израилем, также он выступает против участия ХАМАС и «других группировок» в управлении Газой.

