Экс-генсек НАТО назвал союзников Украины «коалицией ожидающих»

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Коалиция желающих похожа на коалицию ожидающих

У «коалиции желающих» нет прогресса в согласовании дальнейших мер поддержки Украины. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью El Mundo.

«Я ценю обсуждения в рамках "коалиции желающих", но сейчас она больше похожа на "коалицию ожидающих". Прогресса нет», — сказал он.

По словам экс-генсека альянса, следующим оптимальным решением «коалиции» было бы размещение европейских сил сдерживания на Украине при поддержке США, что стало бы «четким сигналом» России. Расмуссен считает, что европейскому контингенту не пришлось бы вступать в бой с российской армией, а его целью могла бы стать защита крупных городов и критически важной инфраструктуры в украинском тылу.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призвал «коалицию желающих» изменить свой подход и превратиться в «коалицию платящих».