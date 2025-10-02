Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:17, 2 октября 2025Мир

Экс-генсек НАТО назвал союзников Украины «коалицией ожидающих»

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Коалиция желающих похожа на коалицию ожидающих
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

У «коалиции желающих» нет прогресса в согласовании дальнейших мер поддержки Украины. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью El Mundo.

«Я ценю обсуждения в рамках "коалиции желающих", но сейчас она больше похожа на "коалицию ожидающих". Прогресса нет», — сказал он.

По словам экс-генсека альянса, следующим оптимальным решением «коалиции» было бы размещение европейских сил сдерживания на Украине при поддержке США, что стало бы «четким сигналом» России. Расмуссен считает, что европейскому контингенту не пришлось бы вступать в бой с российской армией, а его целью могла бы стать защита крупных городов и критически важной инфраструктуры в украинском тылу.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призвал «коалицию желающих» изменить свой подход и превратиться в «коалицию платящих».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

    Эксперт перечислил главных союзников России в случае войны с НАТО

    «Бабушкина» прическа из 50-х стала трендом

    Российский регион попросил у ФАС добиться снижения цен на бензин

    Россияне решили заработать на передаче данных разведке Украины

    Таксист-мигрант переехал на машине сотрудника российского аэропорта и попал на видео

    Цены на нефть упали до минимума с начала лета

    Захарова обвинила Украину в розыгрыше «детской карты»

    Перечислены главные ошибки при подготовке машины к холодам

    Снижение индекса деловой активности в России оценили словами «ничего удивительного»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости