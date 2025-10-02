Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:29, 2 октября 2025Мир

Стало известно о попавшем в сложную ловушку Трампе

Бывший депутат Рады Царев: Трампа прижали к стенке из-за Украины и бюджета
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп оказался в сложной политической ловушке, заявил в беседе с «Царьградом» бывший депутат Верховной Рады Олег Царев. По его словам, американский лидер хотел бы наладить отношения с Россией, но внутренние проблемы и давление противников заставляют его идти на уступки Киеву.

Эксперт отметил, что на американского президента давят сразу с нескольких сторон. «Ему надо будет сесть и договариваться по бюджету. И я практически уверен, что ему поставят условие продолжать финансирование Украины», — подчеркнул Царев.

По его словам, Трампу приходится лавировать: с одной стороны, ему выгодно сотрудничество с Россией, с другой — он не может этого позволить из-за внутриполитического давления. В итоге, заключил эксперт, ему хочется дружить с Россией, но приходится — с Украиной.

Дополнительным фактором стали скандалы вокруг Израиля и дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которые сопровождают президента на каждом шагу. Все это бьет по его рейтингу и усиливает давление со стороны республиканцев и демократов.

В свою очередь Дмитрий Новиков, доцент ВШЭ, считает, что Вашингтон сейчас взял паузу и перестраивает стратегию в Европе. «Она (администрация Трампа — прим. «Ленты.ру») фиксирует Европу в качестве главного антагониста России на континенте и будет постепенно, в течение последующих лет, как бы там ни закончился украинский конфликт, поднакачивать и перестраивать Европейский союз вот под эти задачи», — отметил он.

Ранее аналитик Алан Уотсон заявил, что Трамп хочет защитить свою страну от грядущего поражения Украины, переложив ответственность за это на Европу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

    Эксперт перечислил главных союзников России в случае войны с НАТО

    «Бабушкина» прическа из 50-х стала трендом

    Российский регион попросил у ФАС добиться снижения цен на бензин

    Россияне решили заработать на передаче данных разведке Украины

    Таксист-мигрант переехал на машине сотрудника российского аэропорта и попал на видео

    Цены на нефть упали до минимума с начала лета

    Захарова обвинила Украину в розыгрыше «детской карты»

    Перечислены главные ошибки при подготовке машины к холодам

    Снижение индекса деловой активности в России оценили словами «ничего удивительного»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости