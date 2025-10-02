Европейские лидеры встретятся с Зеленским

Reuters: Лидеры стран ЕС встретятся с Зеленским в Копенгагене

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Копенгагене. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает агентство Reuters.

«Зеленский выступит перед Европейским политическим сообществом, в котором примут участие около 50 глав государств и правительств, а также лидеров Евросоюза», — говорится в материале.

Ожидается, что украинский лидер проведет совместную с Фредериксен пресс-конференцию.

1 октября стартовал неформальный саммит лидеров стран — членов ЕС в Копенгагене. Сообщалось, что встреча зашла в тупик. Издание Politico отметило, что это связано с «давней европейской проблемой», которая заключается в склонности обсуждать кризис вместо его решения.