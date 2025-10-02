Евросоюз собрался резко поднять пошлины на один товар

Власти Европейского союза подготовили проект предложения, которое предполагает повышение пошлин на импорт стали до 50 процентов. Это выяснило Bloomberg.
Предполагается, что такие шаги приведут ставки блока в соответствие с тарифами США, которые стремятся бороться с переизбытком мощностей в Китае. В настоящее время в ЕС действует временный механизм защиты сталелитейной промышленности, который вводит 25-процентную пошлину на большинство импортных товаров после исчерпания квот.
Агентство отметило, что в последние годы сталелитейная промышленность блока столкнулась с серьезным кризисом, пытаясь справиться с дешевым импортом из Китая и других азиатских стран. В свою очередь, Европейская сталелитейная ассоциация Eurofer требует более жестких мер. Генеральный директор Tata Steel Europe Хенрик Адам заявил, что если не будет серьезных барьеров для поставок стали в Европу по ценам ниже себестоимости, то автомобили, грузовики, аккумуляторы и ветряные турбины уже не получится производить из европейской стали.
В конце июля сообщалось, что торговая сделка Евросоюза и США не сможет изменить катастрофическую ситуацию в сталелитейной промышленности ЕС.