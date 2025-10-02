Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:43, 2 октября 2025Экономика

Евросоюз собрался резко поднять пошлины на один товар

Bloomberg: Евросоюз захотел поднять пошлины на импорт стали до 50 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Власти Европейского союза подготовили проект предложения, которое предполагает повышение пошлин на импорт стали до 50 процентов. Это выяснило Bloomberg.

Предполагается, что такие шаги приведут ставки блока в соответствие с тарифами США, которые стремятся бороться с переизбытком мощностей в Китае. В настоящее время в ЕС действует временный механизм защиты сталелитейной промышленности, который вводит 25-процентную пошлину на большинство импортных товаров после исчерпания квот.

Агентство отметило, что в последние годы сталелитейная промышленность блока столкнулась с серьезным кризисом, пытаясь справиться с дешевым импортом из Китая и других азиатских стран. В свою очередь, Европейская сталелитейная ассоциация Eurofer требует более жестких мер. Генеральный директор Tata Steel Europe Хенрик Адам заявил, что если не будет серьезных барьеров для поставок стали в Европу по ценам ниже себестоимости, то автомобили, грузовики, аккумуляторы и ветряные турбины уже не получится производить из европейской стали.

В конце июля сообщалось, что торговая сделка Евросоюза и США не сможет изменить катастрофическую ситуацию в сталелитейной промышленности ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У россиян предложили отбирать пустующие квартиры. Кто рискует остаться без жилья?

    Названа скрытая причина утренней усталости

    Россиянка рассказала о судьбе проданных в кол-центры Мьянмы рабов

    Россиян предупредили о новой связанной с налогами схеме мошенничества

    Бюджет покупки жилья в Москве взлетел

    В Минобороны сообщили о возвращении мирных россиян с территории Украины

    В Польше начали готовиться к войне

    Минобороны России заявило о новом обмене военнопленными с Украиной

    Дочь Николь Кидман приняла участие в показе Dior на фоне развода родителей

    Роднина оценила возможность возвращения Валиевой в фигурное катание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости