ФАС: WB и Ozon навязывают партнерам невыгодные условия работы на площадках

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) потребовала от Wildberries и Ozon пересмотреть обновленные правила работы с продавцами. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Члены экспертного совета рассмотрели практики Wildberries и Ozon на соответствие принципам взаимодействия участников цифровых рынков и увидели в действиях маркетплейсов риски ущемления интересов продавцов и покупателей, а также признаки навязывания предпринимателям невыгодных условий работы на площадках.

От площадок потребовали изменить механизмы, чтобы они носили прозрачный и понятный характер, а также учитывали ценовую политику представителей малого и среднего предпринимательства.

«В случае невыполнения рекомендаций ФАС России примет меры антимонопольного реагирования», — пообещали в ведомстве.

В Wildberries & Russ ответили на претензии ФАС, что, как добросовестный участник рынка, всегда следуют рекомендациям ведомства.

«По итогам заседания Экспертного совета ФАС России компания примет меры для доработки своих механик в интересах продавцов и покупателей. Ранее компания по итогам тестирования уже отказалась от инструмента "Привлекательная цена" и вернулась к логике работы, которая действовала до эксперимента», — заявили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Ранее в Минэкономразвития предложили запретить возврат купленных на маркетплейсе некоторых категорий товаров. Глава ведомства Максим Решетников предложил ввести «невозвратные тарифы по аналогии с авиабилетами. Решетников объяснил необходимость запрета на возврат некоторых товаров проблемами, с которыми сталкиваются предприниматели. Бизнес страдает от злоупотреблений со стороны потребителей и конкурентов, когда заказывают большие партии и не выкупают их, берут одежду перед Новым годом и возвращают ее после праздников.