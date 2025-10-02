Мир
Французский генерал призвал Европу быть готовой к войне уже сегодня вечером

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Европе следует быть готовой к войне «уже сегодня вечером». Об этом заявил командующий сухопутных войск Франции генерал Пьер Шиль в комментарии Valeurs Actuelles.

«Будьте готовы к войне в любое время и, если потребуется, уже сегодня вечером», — призвал он.

По его словам, французская армия намерена ответить на российские учения «Запад-2025» участием в маневрах НАТО «Дакийская осень», которые он назвал «стратегическим сигналом» Москве.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией. Он подчеркнул, что лидеры общественного мнения должны «заставить» все западное трансатлантическое сообщество осознать, что война с Россией — не перспектива, а уже состоявшийся факт.

