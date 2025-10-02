Глава Дагестана высказался о драке в Махачкале

Меликов: Родителей участников драки в Махачкале нужно привлечь к ответственности

Нужно привлечь к ответственности родителей участников массовой драки в Махачкале. С такой точкой зрения в своем Telegram-канале выступил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Группа подростков толпой избила двух своих сверстников... Произошедшее сегодня пусть станет уроком для всех! Родители, "воспитавшие" тех, кого мы сегодня увидели, должны понести ответственность», — написал политик. Он также подчеркнул, что есть вопросы и к учебным заведениям, в которых учились участники драки.

Меликов отметил, что в его школьные годы конфликты тоже случались, однако в драках никто никогда не нападал толпой на одного, так как это «подло и гнусно». В связи с произошедшим он призвал больше внимания уделять детям, прививая им правильные ценности. «Каждый участник потасовки вынужден будет осознать неприемлемость своего поведения», — резюмировал глава региона.

О массовой драке в Махачкале стало известно 1 октября. До этого появилось видео с места произошедшего. На кадрах видно, как несколько учеников наносят друг другу удары.