Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:48, 2 октября 2025Россия

Главврач из приграничного российского региона решил присоединиться к «Ахмату»

Гладков: Белгородский главврач Проценко подписал контракт с Минобороны
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: страница Романа Проценко во «ВКонтакте»

Главный врач из Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа Роман Проценко подписал контракт с Минобороны. Он решил присоединиться к подразделению «Ахмат». Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил высокий профессионализм Проценко. Гладков поддержал решение медицинского специалиста уйти на фронт.

«Он принял то решение, которое принял. Мы уверены, что он достойно прослужит и вернется к нам на работу. Мы его все будем ждать с победой», — подчеркнул белгородский губернатор в посте.

Как выяснил «Коммерсантъ», Роман Проценко родился в 1976 году в Грозном. С 1992-го он проживает в Белгороде. В 1994-м окончил Белгородский медицинский колледж, в 2006-м — Белгородский государственный университет по специальности «Лечебное дело». Проценко начал свой путь в областной детской больнице Белгорода.

На выборах в белгородскую облдуму в 2025 году он получил мандат в округе №2. В прошлом Проценко был депутатом горсовета Белгорода.

Ранее стало известно, что депутата Госдумы Андрея Гурулева приняли за участника специальной военной операции (СВО) и обыскали в московском аэропорту Шереметьево.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о проблемах с перехватом российских ракет

    Зеленский подтвердил разговор с Трампом о дальнобойных ударах по России

    Поисковики вышли на след пропавшей в Красноярском крае семьи

    Стало известно о сговоре США и Турции из-за С-400 и F-35

    В Госдуме отреагировали на возможное возвращение Валиевой в фигурное катание

    Суданские боевики замечены за использованием украинских дронов

    Трамп обсудит российскую нефть с премьером Индии

    Россиянам одной возрастной категории будет нужен загранпаспорт для поездок в Белоруссию

    Появились подробности о пропавшей пять дней назад семье с ребенком в российском регионе

    Уехавшую из России телеведущую объявили в международный розыск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости