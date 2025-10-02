Главврач из приграничного российского региона решил присоединиться к «Ахмату»

Гладков: Белгородский главврач Проценко подписал контракт с Минобороны

Главный врач из Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа Роман Проценко подписал контракт с Минобороны. Он решил присоединиться к подразделению «Ахмат». Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил высокий профессионализм Проценко. Гладков поддержал решение медицинского специалиста уйти на фронт.

«Он принял то решение, которое принял. Мы уверены, что он достойно прослужит и вернется к нам на работу. Мы его все будем ждать с победой», — подчеркнул белгородский губернатор в посте.

Как выяснил «Коммерсантъ», Роман Проценко родился в 1976 году в Грозном. С 1992-го он проживает в Белгороде. В 1994-м окончил Белгородский медицинский колледж, в 2006-м — Белгородский государственный университет по специальности «Лечебное дело». Проценко начал свой путь в областной детской больнице Белгорода.

На выборах в белгородскую облдуму в 2025 году он получил мандат в округе №2. В прошлом Проценко был депутатом горсовета Белгорода.

Ранее стало известно, что депутата Госдумы Андрея Гурулева приняли за участника специальной военной операции (СВО) и обыскали в московском аэропорту Шереметьево.