Кадышевой пригрозили штрафом за исполнение хита «Течет ручей»

Суд зарегистрировал иск к «Золотому кольцу» за нарушение прав на «Течет ручей»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск к ансамблю «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой из-за исполнения песен «Россия! Русь!» и «Течет ручей». Об этом сообщает портал «Абзац».

По информации источника, поводом судебного разбирательства стало исполнение хитов без разрешения правообладателей на апрельском концерте в Москве. Истцом выступает Российское авторское общество (РАО).

«Суд назначает санкции за нарушение исключительного права компенсацию от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. В данном случае им могут начислить по 20 тысяч за каждое нарушение», — сообщил юрист по авторскому и смежному праву Виктор Осипов.

