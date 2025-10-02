Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:24, 2 октября 2025Культура

Кадышевой пригрозили штрафом за исполнение хита «Течет ручей»

Суд зарегистрировал иск к «Золотому кольцу» за нарушение прав на «Течет ручей»
Андрей Шеньшаков

Фото: Станислав Жданов / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск к ансамблю «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой из-за исполнения песен «Россия! Русь!» и «Течет ручей». Об этом сообщает портал «Абзац».

По информации источника, поводом судебного разбирательства стало исполнение хитов без разрешения правообладателей на апрельском концерте в Москве. Истцом выступает Российское авторское общество (РАО).

«Суд назначает санкции за нарушение исключительного права компенсацию от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. В данном случае им могут начислить по 20 тысяч за каждое нарушение», — сообщил юрист по авторскому и смежному праву Виктор Осипов.

Ранее стало известно, что продюсер Сергей Дворцов предрек народной артистке России Надежде Кадышевой успех в качестве рэп-исполнительницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Боль для всех нас». Путин высказался о ситуации на Украине и раскрыл роль Запада в ней

    В Белоруссии поставят памятник креветке

    Россиянок предупредили о приводящей к кровотечению группе препаратов

    Отправившаяся в поход 80-летняя женщина пять дней пролежала под упавшим деревом

    Врач назвала помогающие быстрее уснуть продукты

    Путин признался в любви к Москве

    Путин вспомнил об утреннем кофе в пижамах с бывшим премьером Британии

    Кадышевой пригрозили штрафом за исполнение хита «Течет ручей»

    Глушаков объявил составы «Спартака» и «Локомотива» на прощальный матч

    Путин процитировал гимн США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости