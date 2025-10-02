Лазарева посочувствовала Зеленскому

Ведущая Лазарева заявила, что сочувствует президенту Украины Зеленскому

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что испытывает сочувствие к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом она порассуждала в интервью украинской журналистке Алесе Бацман, запись их беседы доступна на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Лазарева призналась, что радовалась за Зеленского, когда он стал президентом, так как раньше работала с ним на телевидении. Однако после начала спецоперации ведущая перестала смотреть на него как на бывшего коллегу.

«Теперь я смотрю на него с очень большим сочувствием. (...) Он на моих глазах, конечно, превратился из моего какого-то соведущего в каких-то развлекательных шоу в большого, очень масштабного человека», — рассказала Лазарева. Она добавила, что не смогла бы сейчас общаться с Зеленским так, как общалась раньше.

