Лазарева посочувствовала Зеленскому

Ведущая Лазарева заявила, что сочувствует президенту Украины Зеленскому
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что испытывает сочувствие к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом она порассуждала в интервью украинской журналистке Алесе Бацман, запись их беседы доступна на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Лазарева призналась, что радовалась за Зеленского, когда он стал президентом, так как раньше работала с ним на телевидении. Однако после начала спецоперации ведущая перестала смотреть на него как на бывшего коллегу.

«Теперь я смотрю на него с очень большим сочувствием. (...) Он на моих глазах, конечно, превратился из моего какого-то соведущего в каких-то развлекательных шоу в большого, очень масштабного человека», — рассказала Лазарева. Она добавила, что не смогла бы сейчас общаться с Зеленским так, как общалась раньше.

Ранее Лазарева назвала самое сложное в эмиграции. Она призналась, что, живя в Испании, не знает испанского языка. Кроме того, ведущая убеждена, что ей пришлось покинуть Россию не по своей воле.

