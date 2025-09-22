Уехавшая из России Лазарева назвала самое сложное в эмиграции

Ведущая Лазарева заявила, что, живя в Испании, не знает испанского языка

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), уехавшая из России и живущая в Испании, назвала самое сложное в эмиграции. Об этом она порассуждала в видео, доступном на YouTube.

Ведущая отметила, что считает эмиграцию сложной, так как, по ее мнению, ей пришлось уехать из России «не по своей воле». «И, разумеется то, что я не говорю, например, на испанском языке», — уточнила Лазарева.

Кроме того, телезвезда добавила, что ей было бы легче жить в России.

Ранее Лазарева призналась, что разучилась расслабляться в эмиграции. Она отметила, что после отъезда из России боится, что в ее жизни возникнут новые испытания.

До этого ведущая рассказала, как относится к потере популярности. Она заявила, что переживает это спокойно.