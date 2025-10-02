Мир
00:31, 3 октября 2025

Лидеры ЕС не смогли договориться по кредиту для Украины

FT: Лидеры ЕС не смогли договориться по кредиту для Украины в размере $140 млрд
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Presidential Office Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Лидеры Европейского союза (ЕС) не смогли договориться по предоставлению кредита для Украины в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Утверждается, что данное предложение было встречено «достаточно прохладно». В частности, Бельгия сразу отказалась принимать эту идею, а Франция и Люксембург выразили обеспокоенность правовыми последствиями этого шага.

В ходе обсуждения лидеры ЕС выразили мнение, что Еврокомиссии следует дополнительно исследовать правовые и фиксальные последствия, однако до следующей встречи через три недели Еврокомиссия «вряд ли успеет представить лидерам ЕС официальное юридическое предложение».

Ранее глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа раскрыла главную цель Киева на 2026 год. По ее словам, Украине нужно добиться от властей ЕС предоставления так называемого «репарационного кредита».

