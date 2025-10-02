Спорт
23:20, 2 октября 2025Спорт

Лыжник-чемпион Крюков ответил отказавшейся ехать на Олимпиаду из-за россиян шведке

Лыжник Крюков отказавшейся ехать на Олимпиаду из-за россиян Сван: Ее проблемы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков ответил шведской лыжницы Линн Сван, которая заявила, что может отказаться от выступления на Олимпийских играх 2026 года в Италии, если до соревнований допустят российских спортсменов. Его слова приводит RT.

«Если шведка не хочет выступать — ее проблемы», — заявил спортсмен. Он посчитал, что точка зрения Сван не будет иметь никакого значения при принятии решения о будущем российских лыжников.

Ранее Сван заявила, что у нее нет желания выступать вместе с россиянами на Олимпиаде. «Не знаю, как я буду себя чувствовать, если окажусь на старте Олимпиады, а они будут рядом», — сказала спортсменка.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено 21 октября на совете организации.

