Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бранн
Сегодня
19:45 (Мск)
Утрехт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Фенербахче
Сегодня
19:45 (Мск)
Ницца
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Рома
Сегодня
19:45 (Мск)
Лилль
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Динамо К
Сегодня
19:45 (Мск)
Кристал Пэлас
Лига конференций|Общий этап. 1-й тур
Локомотив-Кубань
Сегодня
20:00 (Мск)
Енисей
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Лион
Сегодня
22:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Базель
Сегодня
22:00 (Мск)
Штутгарт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Сельта
Сегодня
22:00 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
10:20, 2 октября 2025Спорт

Шведская лыжница-чемпионка пригрозила бойкотом Олимпиады-2026 в случае допуска россиян

Шведская лыжница Линн Сван заявила о нежелании соревноваться с россиянами на ОИ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Carl Sandin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Победительница этапов Кубка мира, обладательница Малого хрустального глобуса в спринтерских гонках Линн Сван заявила, что может бойкотировать участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии, если до участия в соревнованиях допустят российских спортсменов. Ее слова приводит издание Expressen.

В ответ на вопрос о своей реакции на возможное противостояние с российскими спортсменами на Играх, Сван завила, что у нее нет желания выступать вместе с ними. «Если вы спросите меня здесь и сейчас, то мой ответ будет таким: я не хочу соревноваться. Не знаю, как я буду себя чувствовать, если окажусь на старте Олимпиады, а они будут рядом», — сказала Сван.

Ранее Сван в очередной раз высказалась о своем нежелании соревноваться с россиянами. «Я говорю то же самое, что и в прошлом году: я не хочу выходить на старт против российских лыжников», — заявила она.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о проблемах с перехватом российских ракет

    В России предложили наделить статусом ветерана СВО отражающих атаки на регионы военных

    Названо вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

    Договор о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана вступил в силу

    Летевший из Европы в США самолет прервал полет из-за проблем с туалетами

    Уборщицу уволили за тайную работу по 17 часов в день

    Публикации в Telegram обошлись россиянину реальным сроком

    69-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в ультракоротком платье для бренда

    Врачи предупредили о появляющихся за годы до сердечного приступа симптомах

    Роскачество нашло в абрикосах незаявленные консерванты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости