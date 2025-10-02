Шведская лыжница-чемпионка пригрозила бойкотом Олимпиады-2026 в случае допуска россиян

Шведская лыжница Линн Сван заявила о нежелании соревноваться с россиянами на ОИ

Победительница этапов Кубка мира, обладательница Малого хрустального глобуса в спринтерских гонках Линн Сван заявила, что может бойкотировать участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии, если до участия в соревнованиях допустят российских спортсменов. Ее слова приводит издание Expressen.

В ответ на вопрос о своей реакции на возможное противостояние с российскими спортсменами на Играх, Сван завила, что у нее нет желания выступать вместе с ними. «Если вы спросите меня здесь и сейчас, то мой ответ будет таким: я не хочу соревноваться. Не знаю, как я буду себя чувствовать, если окажусь на старте Олимпиады, а они будут рядом», — сказала Сван.

Ранее Сван в очередной раз высказалась о своем нежелании соревноваться с россиянами. «Я говорю то же самое, что и в прошлом году: я не хочу выходить на старт против российских лыжников», — заявила она.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.