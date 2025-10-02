Макрона обвинили в проведении дипломатического шоу

Politico: Предложенное Макроном ЕПС превратилось в дипломатическое шоу

Разрекламированный президентом Франции Эммануэлем Макроном международный форум Европейское политическое сообщество (ЕПС) превратился в дипломатическое шоу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Широко разрекламированное ЕПС Макрона превращается в популярное место для встреч и приветствий. Хотя более 40 лидеров со всей Европы планируют посетить мероприятие в седьмой раз, ожидания конкретных результатов невысоки (...). Макрон три года назад позиционировал его как новое пространство для политического сотрудничества, но оно превратилось в не более чем дипломатическое шоу», — передает издание слова источников.

По словам неназванных дипломатов, ЕПС представляет собой мероприятие, на котором не решается никаких реальных вопросов, а вместо этого лидеры используют его «для встречи с коллегами, которых они давно не видели, или для демонстрации политических инициатив перед престижной аудиторией».

Другой дипломатический источник сравнил ЕПС с быстрыми свиданиями из-за большого количества встреч и их небольшой продолжительности, что оставляет мало времени «для вникания в детали сложных вопросов».

Ранее стало известно, что саммит лидеров стран — участниц Европейского союза, который прошел 1 октября в Копенгагене в неформальной обстановке, зашел в тупик. Отмечается, что это давняя европейская проблема, заключающаяся в склонности обсуждать кризис вместо его решения.