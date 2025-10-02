Макрон шлепнул премьер-министра Албании после шутки о Трампе и попал на видео

Премьер-министр Албании Эди Рама пошутил про президента США Дональда Трампа и получил шлепок от французского лидера Эммануэля Макрона. Видео публикует Minval Politika в своем Telegram-канале.

Рама встал возле Макрона и президента Азербайджана Ильхама Алиева и обратился к коллеге из Франции. «Вам следует извиниться перед нами (показывая на себя и Алиева — прим. "Ленты.ру"). Потому что вы не поздравили нас с мирной сделкой, которую президент Трамп реализовал между Албанией и Азербайджаном», — сказал премьер Албании.

Макрон посмеялся и легонько шлепнул албанского главу кабмина по лицу после этого. Рама никак не отреагировал на это.

18 сентября Дональд Трамп перепутал названия Армении и Азербайджана, заявив, что ему удалось урегулировать конфликт «Абербайджана и Албании». 8 августа Ильхам Алиев и премьер Армении Пашинян по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с Трампом подписали совместную мирную декларацию.