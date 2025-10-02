Экономика
08:54, 2 октября 2025Экономика

Мать детей Павла Дурова избавилась от квартиры в Петербурге

SHOT: Мать детей Павла Дурова Ирина Болгар продала квартиру в Санкт-Петербурге
Александра Качан (Редактор)

Фото: @missbolgar

Бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар, которая называет себя матерью его троих детей, продала квартиру в Санкт-Петербурге после долгих поисков покупателя. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Объект находился в экспозиции почти год. Финальная стоимость сделки составила около 15,5 миллиона рублей — на 2,5 миллиона меньше изначальной. Квартира располагается в доме на Васильевском острове, ее площадь составляет 96,2 квадратных метра.

По данным канала, основными проблемами, из-за которых желающих купить объект было мало, являются устаревший ремонт и три собственника — помимо Болгар, долями владели ее сестра и сводный брат. За время экспозиции цену снижали трижды.

Ранее Болгар заявила, что создала стиль Дурова. По ее словам, она была дизайнером всей одежды, в которой предприниматель появлялся на публике и интервью.

