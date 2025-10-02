Спорт
Барселона
1:2
Завершен
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Монако
2:2
Завершен
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Вильярреал
2:2
Завершен
Ювентус
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Боруссия Д
4:1
Завершен
Атлетик Б
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Пари Нижний Новгород
1:2
Завершен
Спартак М
Fonbet Кубок России|Группа C. 5-й тур
Локомотив М
0:0
Завершен
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Балтика
3:0
Завершен
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Арсенал
2:0
Завершен
Олимпиакос
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Байер
1:1
Завершен
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Наполи
2:1
Завершен
Спортинг
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Карабах
2:0
Завершен
Копенгаген
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Юнион
0:4
Завершен
Ньюкасл Юнайтед
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
01:01, 2 октября 2025Спорт

Мать Овечкина наградили за развитие олимпийского движения в России

Татьяну Овечкину наградили за развитие олимпийского движения в России
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Анна Сергеева / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина и мать российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина была награждена почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России». Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Церемония состоялась 1 октября перед матчем открытия сезона-2025/26 женского чемпионата России по баскетболу между московским «Динамо» и оренбургской «Надеждой». Награду Овечкиной вручил генеральный секретарь Олимпийского комитета России Виктор Березов.

75-летняя Овечкина, завоевала золото Олимпийских игр 1976 и 1980 годов в составе сборной СССР по баскетболу. Профессиональную карьеру она провела в московском «Динамо», где сейчас занимает пост президента.

Ранее Овечкин высказался о полученной травме на тренировке, после которой он не выходил на лед. Игрок заявил, что чувствует себя отлично.

