Мать Овечкина наградили за развитие олимпийского движения в России

Татьяну Овечкину наградили за развитие олимпийского движения в России

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина и мать российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина была награждена почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России». Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Церемония состоялась 1 октября перед матчем открытия сезона-2025/26 женского чемпионата России по баскетболу между московским «Динамо» и оренбургской «Надеждой». Награду Овечкиной вручил генеральный секретарь Олимпийского комитета России Виктор Березов.

75-летняя Овечкина, завоевала золото Олимпийских игр 1976 и 1980 годов в составе сборной СССР по баскетболу. Профессиональную карьеру она провела в московском «Динамо», где сейчас занимает пост президента.

Ранее Овечкин высказался о полученной травме на тренировке, после которой он не выходил на лед. Игрок заявил, что чувствует себя отлично.