Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Монако
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Вильярреал
Сегодня
22:00 (Мск)
Ювентус
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Боруссия Д
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетик Б
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
18:00 (Мск)
Спартак М
Fonbet Кубок России|Группа C. 5-й тур
Локомотив М
Сегодня
20:30 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Балтика
Сегодня
20:30 (Мск)
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 5-й тур
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
Олимпиакос
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Байер
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Наполи
Сегодня
22:00 (Мск)
Спортинг
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Карабах
Сегодня
19:45 (Мск)
Копенгаген
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
Юнион
Сегодня
19:45 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Лига чемпионов|Общий этап. 2-й тур
09:10, 1 октября 2025Спорт

Овечкин высказался о полученной травме

Овечкин после полученной травмы заявил, что чувствует себя отлично
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о полученной травме. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игрок заявил, что чувствует себя отлично. «Конечно, мне нужно провести больше времени на льду с товарищами, так как неделя, которую я пропустил, немного выбила меня из колеи. Но в целом я справляюсь», — заявил Овечкин.

29 сентября сообщалось, что Овечкин провел первую полноценную тренировку с «Вашингтоном» после травмы. Отмечалось, что россиянин тренировался без ограничений на контактную борьбу. Он также отрабатывал броски по воротам.

Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. После этого он пропустил несколько занятий, а затем тренировался с ограничениями.

