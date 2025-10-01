Овечкин после полученной травмы заявил, что чувствует себя отлично

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о полученной травме. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игрок заявил, что чувствует себя отлично. «Конечно, мне нужно провести больше времени на льду с товарищами, так как неделя, которую я пропустил, немного выбила меня из колеи. Но в целом я справляюсь», — заявил Овечкин.

29 сентября сообщалось, что Овечкин провел первую полноценную тренировку с «Вашингтоном» после травмы. Отмечалось, что россиянин тренировался без ограничений на контактную борьбу. Он также отрабатывал броски по воротам.

Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. После этого он пропустил несколько занятий, а затем тренировался с ограничениями.