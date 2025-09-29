Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
0:0
1-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
0:0
1-й период
live
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Парма
Сегодня
19:30 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|5-й тур
Дженоа
Сегодня
21:45 (Мск)
Лацио
Италия — Серия А|5-й тур
Эвертон
Сегодня
22:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия — Премьер-лига|6-й тур
16:46, 29 сентября 2025Спорт

Овечкин провел первую полноценную тренировку после травмы

Александр Овечкин провел первую полноценную тренировку после травмы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел первую полноценную тренировку с командой после травмы. Об этом в соцсети X сообщила журналистка Сэмми Силбер.

В понедельник, 29 сентября, россиянин тренировался без ограничений на контактную борьбу. Он также отрабатывал броски по воротам.

Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери назвал сроки возвращения Овечкина на лед. Специалист заявил, что есть вероятность, что хоккеист примет участие в обоих домашних выставочных встречах.

Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. После этого он пропустил несколько занятий, а затем тренировался с ограничениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Другие возможности у США иссякли». Трамп разрешил ВСУ наносить удары вглубь России. Насколько это опасно?

    В российском городе запретили возить детей в школу из-за разрушенных дорог

    В МИД Украины пригрозили способным достать до любой точки России оружием

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    Саакашвили признал себя бездомным

    Описаны последствия возможной конфискации российских активов для Европы

    На показе Moschino модели прошлись по подиуму с кастрюлями вместо сумок

    Один жест спас жизнь двум российским бойцам на СВО

    Овечкин провел первую полноценную тренировку после травмы

    В Москве появилась услуга «нытинга»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости