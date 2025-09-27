Главный тренер «Вашингтона» назвал сроки возвращения Овечкина на лед

Тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкин сможет принять участие в выставочном матче

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери назвал сроки возвращения российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина на лед. Его слова приводятся на сайте лиги.

Специалист заявил, что есть вероятность, что хоккеист примет участие в обоих домашних выставочных встречах. «Перед тем как сыграть, он должен провести тренировку в полноценном, контактном джерси», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Овечкин пропустил два предсезонных матча «Вашингтона». Он также не принял участия в нескольких тренировках.

Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. Спортсмен отметил, что вряд ли вернется на лед в ближайшее время. При этом Спенсер Карбери успокоил болельщиков и заявил, что травма капитана команды не носит серьезного характера.