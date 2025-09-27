Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Хетафе
1:1
Завершен
Леванте
Испания — Примера|7-й тур
Комо
1:1
Завершен
Кремонезе
Италия — Серия А|5-й тур
Локомотив М
1:0
Завершен
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Майнц
0:2
Завершен
Боруссия Д
Германия — Бундеслига|5-й тур
Челси
1:3
Завершен
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия — Премьер-лига|6-й тур
ХК Сочи
2:4
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
1:2
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
23:44, 27 сентября 2025Спорт

Главный тренер «Вашингтона» назвал сроки возвращения Овечкина на лед

Тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкин сможет принять участие в выставочном матче
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери назвал сроки возвращения российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина на лед. Его слова приводятся на сайте лиги.

Специалист заявил, что есть вероятность, что хоккеист примет участие в обоих домашних выставочных встречах. «Перед тем как сыграть, он должен провести тренировку в полноценном, контактном джерси», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Овечкин пропустил два предсезонных матча «Вашингтона». Он также не принял участия в нескольких тренировках.

Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. Спортсмен отметил, что вряд ли вернется на лед в ближайшее время. При этом Спенсер Карбери успокоил болельщиков и заявил, что травма капитана команды не носит серьезного характера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган и Трамп обсудили шаги по Украине

    Китай отменил визы, но не для всех. Какая деталь в паспорте может помешать российским туристам попасть в Поднебесную?

    В Германии заявили о возросшей угрозе из-за «роя беспилотников»

    В МИД Белоруссии раскрыли способ достижения мира на Украине

    Главный тренер «Вашингтона» назвал сроки возвращения Овечкина на лед

    Лавров заявил о смене позиции Украины по переговорам с Россией

    Британский журналист описал свой визит в Россию словами «нет опасности, как в Лондоне»

    На Западе раскрыли ход НАТО против России

    В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Стало известно об уничтожении украинских БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости