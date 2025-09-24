Овечкин пропустит второй матч «Вашингтона»

Хоккеист Овечкин пропустит второй предсезонный матч «Вашингтона»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит второй предсезонный матч команды. Слова главного тренера клуба Спенсера Карбери приводит журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети X.

Хоккеист не сыграет против «Филадельфии». Встреча пройдет в четверг, 25 сентября, на арене «Джайант‑центр» в Херши.

Ранее стало известно, что Овечкин пропустил первый предсезонный матч «Вашингтона». Он также не принял участие в нескольких тренировках.

Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. Спортсмен отметил, что вряд ли вернется на лед в ближайшее время. При этом Спенсер Карбери успокоил болельщиков и заявил, что травма капитана команды не носит серьезного характера.