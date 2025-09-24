Спорт
20:01, 24 сентября 2025Спорт

Овечкин пропустит второй матч «Вашингтона»

Хоккеист Овечкин пропустит второй предсезонный матч «Вашингтона»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит второй предсезонный матч команды. Слова главного тренера клуба Спенсера Карбери приводит журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети X.

Хоккеист не сыграет против «Филадельфии». Встреча пройдет в четверг, 25 сентября, на арене «Джайант‑центр» в Херши.

Ранее стало известно, что Овечкин пропустил первый предсезонный матч «Вашингтона». Он также не принял участие в нескольких тренировках.

Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. Спортсмен отметил, что вряд ли вернется на лед в ближайшее время. При этом Спенсер Карбери успокоил болельщиков и заявил, что травма капитана команды не носит серьезного характера.

