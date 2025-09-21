Спорт
09:32, 21 сентября 2025Спорт

Овечкин пропустит первый предсезонный матч «Вашингтона»

Овечкин пропустит первый предсезонный матч «Вашингтона» из-за травмы
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит первый предсезонный матч команды из-за травмы. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

40-летний Овечкин не попал в заявку «Кэпиталс» на игру с «Бостон Брюинз». Встреча предсезонки НХЛ пройдет 22 сентября и начнется в 00:00 по московскому времени.

20 сентября Овечкин во второй раз пропустил тренировку «Вашингтона». Как сообщил журналист Тарик Эль-Башир, у россиянина повреждение нижней части тела.

О травме Овечкина стало известно 18 сентября. Он получил повреждение на тренировке. Сам спортсмен отметил, что вряд ли вернется на лед в ближайшее время. При этом главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери успокоил болельщиков и заявил, что травма капитана команды не носит серьезного характера.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

