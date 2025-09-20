Хоккеист Александр Овечкин пропустил вторую тренировку «Вашингтона» из-за травмы

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустил вторую тренировку подряд из-за травмы. Об этом написал журналист Тарик Эль-Башир в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам журналиста, хоккеист вновь не вышел на тренировку. «Овечкин в списке запасных из-за травмы нижней части тела», — написал он.

Ранее Овечкин высказался о травме, полученной на тренировке команды. Спортсмен выразил сомнение в том, что он вернется на лед в скором времени.

О травме хоккеиста стало известно 18 сентября. Журналистка Сэмми Сильбер сообщила, что спортсмен повредил нижнюю часть тела и покинул тренировку.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.