Ливерпуль
2:1
Завершен
Эвертон
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Пари Нижний Новгород
1:2
Завершен
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Акрон
2:2
Завершен
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Реал Мадрид
2:0
Завершен
Эспаньол
Испания — Примера|5-й тур
Манчестер Юнайтед
2:0
2-й тайм
live
Челси
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Динамо Мх
0:1
2-й тайм
live
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
20:41, 20 сентября 2025Спорт

Овечкин пропустил вторую тренировку «Вашингтона» из-за травмы

Хоккеист Александр Овечкин пропустил вторую тренировку «Вашингтона» из-за травмы
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустил вторую тренировку подряд из-за травмы. Об этом написал журналист Тарик Эль-Башир в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам журналиста, хоккеист вновь не вышел на тренировку. «Овечкин в списке запасных из-за травмы нижней части тела», — написал он.

Ранее Овечкин высказался о травме, полученной на тренировке команды. Спортсмен выразил сомнение в том, что он вернется на лед в скором времени.

О травме хоккеиста стало известно 18 сентября. Журналистка Сэмми Сильбер сообщила, что спортсмен повредил нижнюю часть тела и покинул тренировку.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

