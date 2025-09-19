Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Штутгарт
Сегодня
21:30 (Мск)
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|4-й тур
Лион
Сегодня
21:45 (Мск)
Анже
Франция — Лига 1|5-й тур
Лечче
Сегодня
21:45 (Мск)
Кальяри
Италия — Серия А|4-й тур
Бетис
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания — Примера|5-й тур
10:19, 19 сентября 2025Спорт

Овечкин высказался о полученной на тренировке травме

Александр Овечкин: Не знаю, когда вернусь на лед, посмотрим завтра
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о травме, полученной на тренировке команды. Об этом сообщает RMNB.

Нападающего спросили, скоро ли он вернется на лед. «Не знаю, посмотрим завтра», — заявил Овечкин.

О травме Овечкина стало известно 18 сентября. Журналистка Сэмми Сильбер сообщила, что хоккеист повредил нижнюю часть тела и покинул тренировку.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал удары ВС России

    Власти Нидерландов предложили беженцам с Украины самостоятельно искать жилье

    Корабельную башню с дронами на оптоволокне против БЭК создали в России

    Дочь Волочковой отказалась от общения с балериной

    Обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера в Москве предстанет перед судом

    41-летний Сычев задумался о возобновлении карьеры футболиста

    Боец ВСУ помог раненым российским военным и сдался в плен

    Минпросвещения ответило назвавшему безобразием нагрузку в школах главе Рособрнадзора

    Москвичей предупредили об интенсивном дожде в пятницу

    Появились подробности о квартирах обвиненного в наведении ракет на своих офицера из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости