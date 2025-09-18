Спорт
21:01, 18 сентября 2025Спорт

Овечкин получил травму

Хоккеист Александр Овечкин получил травму на тренировке «Вашингтона»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин получил травму во время тренировки. Об этом на своей странице в социальной сети X написала журналистка Сэмми Сильбер.

Сильбер сообщила, что хоккеист повредил нижнюю часть тела и покинул тренировку команды. Отмечается, что он проходит обследование.

Ранее были подсчитаны доходы Овечкина в отпуске. Предварительно, хоккеист заключил до 10 новых рекламных контрактов с российскими компаниями и мог заработать более 3,3 миллиарда рублей.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

