Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Амкал
Сегодня
17:00 (Мск)
Салют Белгород
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Леон Сатурн
Сегодня
19:30 (Мск)
Broke Boys
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
09:53, 11 сентября 2025Спорт

Стало известно о миллиардных заработках Овечкина за время летнего отпуска в России

Shot: Овечкин мог заработать более 3,3 миллиарда рублей в отпуске в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин мог заработать более 3,3 миллиарда рублей за время летнего отпуска в России. Об этом стало известно Shot.

По информации источника, хоккеист заключил до 10 новых рекламных контрактов с российскими компаниями. Среди них те, кто занимается ставками на спорт. Таким образом, летний доход Овечкина мог в три раза превысить его годовую зарплату в «Вашингтоне».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов озвучил пожелание Овечкину перед началом нового сезона в НХЛ. Он пожелал форварду добиться новых успехов в карьере, в частности, выиграть Кубок Стэнли.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м Овечкин вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

Обсудить
    Обсудить
    Все новости