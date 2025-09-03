Спорт
15:49, 3 сентября 2025Спорт

Фетисов озвучил пожелание Овечкину перед новым сезоном НХЛ

Фетисов: Желаю Овечкину получить удовольствие и выиграть Кубок Стэнли
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин . Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов озвучил пожелание российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину перед новым сезоном — 2025/26. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Фетисов пожелал Овечкину добиться новых успехов в карьере, а также получить удовольствие от игры. «Желаю попробовать добраться до абсолютного рекорда — по голам в регулярном чемпионате и плей-офф. А также выиграть Кубок Стэнли», — заявил он.

Ранее Фетисов призвал выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) игроков повлиять на решение лиги о возвращении сборной России по хоккею на международные турниры. Фетисов считает, что они могут повлиять на решение лиги и профсоюза позволить им выступать не только за клубы НХЛ, но и за национальную команду.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, это его первый и единственный клуб за карьеру в НХЛ. В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. Действующий контракт 39-летнего Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/2026.

    Все новости