Фетисов призвал российских игроков потребовать от НХЛ возвращения сборной на турниры

Фетисов: Хоккеисты могут заявить НХЛ о желании играть в сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов призвал выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) игроков повлиять на решение лиги о возвращении сборной России по хоккею на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Фетисова, ведущие игроки, которые играют за рубежом, могут повлиять на решение лиги и профсоюза, подчеркнув право выступать не только за клубы НХЛ, но и за национальную команду.

«Может, наши ребята за океаном попробуют с этим явлением побороться. У нас все же авторитетные пацаны, которые могут подойти и сказать, что хотят играть в составе сборной России. (...) Мне кажется, их могут услышать», — отметил Фетисов, добавив, что этого также ждут болельщики из США и Канады.

Ранее сообщалось, что представители сборных Швеции и Финляндии выдвинули ультиматум НХЛ в связи с возможным участием в Турнире четырех наций-2025 команды России. Они пригрозили бойкотом устроенного НХЛ турнира в случае, если до него допустят Россию. Руководство лиги решило не допускать россиян.

До этого Фетисов раскритиковал слова футболиста Клаудиньо и предложил ужесточить правила выдачи российского гражданства для легионеров. Он отметил, что паспорт России — серьезный государственный документ и его нельзя выдавать просто так.