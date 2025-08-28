Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Тристан Бойер
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Карен Хачанов
Сегодня
19:30 (Мск)
Камиль Майхшак
US Open (м)
Локомотив М
Сегодня
19:30 (Мск)
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Динамо К
Сегодня
21:00 (Мск)
Маккаби Т-А
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Янг Бойз
Сегодня
21:00 (Мск)
Слован Бр
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Брага
Сегодня
22:00 (Мск)
Линкольн
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
16:50, 28 августа 2025Спорт

Фетисов призвал российских игроков потребовать от НХЛ возвращения сборной на турниры

Фетисов: Хоккеисты могут заявить НХЛ о желании играть в сборной России
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов призвал выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) игроков повлиять на решение лиги о возвращении сборной России по хоккею на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Фетисова, ведущие игроки, которые играют за рубежом, могут повлиять на решение лиги и профсоюза, подчеркнув право выступать не только за клубы НХЛ, но и за национальную команду.

«Может, наши ребята за океаном попробуют с этим явлением побороться. У нас все же авторитетные пацаны, которые могут подойти и сказать, что хотят играть в составе сборной России. (...) Мне кажется, их могут услышать», — отметил Фетисов, добавив, что этого также ждут болельщики из США и Канады.

Ранее сообщалось, что представители сборных Швеции и Финляндии выдвинули ультиматум НХЛ в связи с возможным участием в Турнире четырех наций-2025 команды России. Они пригрозили бойкотом устроенного НХЛ турнира в случае, если до него допустят Россию. Руководство лиги решило не допускать россиян.

До этого Фетисов раскритиковал слова футболиста Клаудиньо и предложил ужесточить правила выдачи российского гражданства для легионеров. Он отметил, что паспорт России — серьезный государственный документ и его нельзя выдавать просто так.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВВС России перехватили над Черным морем американский патрульный самолет. На его фюзеляже разглядели секретное оборудование

    Назван идеальный возраст для инъекций ботокса

    Разборка в ауле закончилась расправой над двумя россиянами

    Зеленский предъявил требование к Западу

    Стало известно о применении неуязвимого для ПВО оружия при ударе по Киеву

    Пенсионер поспорил с начальником из-за ценностей компании и устроил погром на погрузчике

    В России дизайнер понес наказание за перевод в 6000 рублей

    Появилось видео конфуза Энн Хэтэуэй на съемках фильма «Дьявол носит Prada 2»

    Дроны ВС России полетают без оператора

    ВС России впервые успешно применили морской дрон по военной цели ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости