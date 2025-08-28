Стало известно об ультиматуме Швеции и Финляндии НХЛ из-за России

Серавалли: Швеция и Финляндия пригрозили бойкотировать турнир НХЛ из-за России

Представители сборных Швеции и Финляндии поставили ультиматум Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в связи с возможным участием в Турнире четырех наций-2025 национальной команды России. Об этом стало известно РИА Новости, которое ссылается на инсайдера Фрэнка Серавалли.

По информации источника, шведы и финны пригрозили бойкотом устроенного НХЛ турнира в случае, если до него допустят Россию. Руководство лиги решило не допускать россиян.

Турнир четырех наций проходил в Монреале и Бостоне с 13 по 21 февраля. Помимо сборных США и Канады, в нем принимали участие команды Швеции и Финляндии. Победу одержала канадская команда.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира-2028. Функционер отметил, что решение пока не принято.