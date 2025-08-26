Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Людмила Самсонова
Сегодня
18:00 (Мск)
Присцилла Хон
US Open (ж)
Оренбург
3:5
2-й тайм
live
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Кайрат
0:0
1-й тайм
live
Селтик
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Ахмат
Сегодня
20:45 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Пафос
Сегодня
22:00 (Мск)
Црвена Звезда
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
Штурм
Сегодня
22:00 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Раунд плей-офф. 2-й матч
19:31, 26 августа 2025Спорт

Фетисов фразой «нельзя разбрасываться паспортами» оценил слова Клаудиньо об СВО

Фетисов о словах Клаудиньо об СВО: Нельзя разбрасываться паспортами
Юлия Герасимова (редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Клаудиньо

Клаудиньо. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов фразой «нельзя разбрасываться паспортами» оценил слова бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо о том, что тот хотел уйти из «Зенита» после начала специальной военной операции (СВО), и предложил ужесточить правила выдачи российского гражданства для легионеров. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов раскритиковал выдачу российских паспортов с целью обойти лимит на иностранных игроков в команде и отметил, что гражданство России просто так выдавать нельзя. «Давать гражданство, чтобы избежать лимита на легионеров, — это изначально какая-то схема. Значит, надо отменить лимит на легионеров», — заявил он.

Фетисов добавил, что гражданство России стоит давать только тем игрокам, которые сами изъявили желание его получить и при этом продолжают играть в стране. Депутат подчеркнул, что российский паспорт — серьезный государственный документ.

22 августа Клаудиньо в интервью Flashscore назвал СВО одной из причин ухода из «Зенита» в катарский «Аль-Садд». По его мнению, конфликт на Украине негативно повлиял на престиж Российской премьер-лиги. После этого первый зампред комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев заявил, что высказывания Клаудиньо нужно проверить. Также он пригрозил спортсмену лишением российского паспорта.

Обсудить
Последние новости

Трамп решил прекратить финансирование Украины

Эмили Ратаковски снялась в кожаном топе и прозрачных леггинсах

В Раде заявили о приговоре человечности в Зеленском

Раскрыта вероятная причина рака мозга

Западные страны создали план поддержки Украины после окончания конфликта

Российские военные показали «огненный ад» для бойцов ВСУ в Волчанске

Блогер похвастался расправой над одолжившим у него деньги знакомым и был арестован

Внезапно оказавшиеся в России из-за поломки самолета иностранцы улетели в Китай

Трамп рассказал о неожиданной похвале Путина

Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита России и Украины

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости