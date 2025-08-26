Фетисов фразой «нельзя разбрасываться паспортами» оценил слова Клаудиньо об СВО

Фетисов о словах Клаудиньо об СВО: Нельзя разбрасываться паспортами

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов фразой «нельзя разбрасываться паспортами» оценил слова бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо о том, что тот хотел уйти из «Зенита» после начала специальной военной операции (СВО), и предложил ужесточить правила выдачи российского гражданства для легионеров. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов раскритиковал выдачу российских паспортов с целью обойти лимит на иностранных игроков в команде и отметил, что гражданство России просто так выдавать нельзя. «Давать гражданство, чтобы избежать лимита на легионеров, — это изначально какая-то схема. Значит, надо отменить лимит на легионеров», — заявил он.

Фетисов добавил, что гражданство России стоит давать только тем игрокам, которые сами изъявили желание его получить и при этом продолжают играть в стране. Депутат подчеркнул, что российский паспорт — серьезный государственный документ.

22 августа Клаудиньо в интервью Flashscore назвал СВО одной из причин ухода из «Зенита» в катарский «Аль-Садд». По его мнению, конфликт на Украине негативно повлиял на престиж Российской премьер-лиги. После этого первый зампред комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев заявил, что высказывания Клаудиньо нужно проверить. Также он пригрозил спортсмену лишением российского паспорта.