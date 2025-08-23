Спорт
09:44, 23 августа 2025Спорт

Бывшему футболисту «Зенита» Клаудиньо пригрозили лишением российского паспорта

Экс-футболисту «Зенита» Клаудиньо пригрозили лишением российского гражданства
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бывшему футболисту «Зенита» Клаудиньо пригрозили лишением российского паспорта. Об этом сообщает «Абзац».

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев заявил, что высказывания Клаудиньо нужно проверить. «Вы же понимаете, это можно интерпретировать по-разному, можно вырывать из контекста. Если факты подтвердятся, думаю, подготовлю запрос по поводу проверки его высказываний [и возможного дальнейшего лишения гражданства]», — отметил политик.

Свищев добавил, что законодательство России в равной степени распространяется «на вновь испеченного гражданина с бразильским происхождением». Он выразил недоумение тем, что Клаудиньо решил высказаться об СВО только сейчас.

22 августа Клаудиньо в интервью Flashscore назвал СВО одной из причин ухода из «Зенита». По его мнению, конфликт на Украине негативно повлиял на престиж Российской премьер-лиги.

Клаудиньо перешел в петербургский клуб летом 2021-го и ушел в катарский «Аль-Садд» в январе этого года. Вместе с «Зенитом» он стал трехкратным чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны. В феврале 2023-го футболист получил российское гражданство указом президента России Владимира Путина.

