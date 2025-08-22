Спорт
12:31, 22 августа 2025Спорт

Получивший российское гражданство Клаудиньо назвал СВО причиной ухода из «Зенита»

Получивший гражданство РФ Клаудиньо назвал СВО причиной ухода из «Зенита»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бывший бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине одной из причин ухода из петербургского клуба. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на Flashscore.

По его мнению, конфликт на Украине повлиял на престиж РПЛ. «И раньше люди не обращали особого внимания на чемпионат России, а после начала СВО ситуация ухудшилась», — заявил Клаудиньо.

Бразилец добавил, что хотел вернуться на родину сразу после начала СВО. Остаться его убедило руководство «Зенита», заявившее о важной роли полузащитника в команде.

Клаудиньо перешел в петербургский клуб летом 2021-го и ушел в январе этого года. В феврале 2023-го он получил российское гражданство указом президента России Владимира Путина.

    Все новости