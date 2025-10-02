Забота о себе
Медсестра предупредила о двух неочевидных симптомах рака почки

Медсестра Джексон: Частые инфекции мочевыводящих путей указывают на рак почки
Наталья Обрядина1

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

На ранней стадии рак почки протекает практически бессимптомно, поэтому очень важно не оставлять без внимания тревожные сигналы организма, заявила медсестра Хейзел Джексон. О двух неочевидных симптомах смертельно опасного онкологического заболевания она рассказала Daily Mail.

Прежде всего, по словам Джексон, об этом виде рака могут сигнализировать рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (ИМП) — цистит, пиелонефрит и уретрит. «Хотя большинство ИМП безвредны, частые рецидивы могут маскировать серьезные проблемы с почками, включая в редких случаях рак», — предупредила она.

Еще одним признаком рака почек медсестра назвала кровь в моче. Причем насторожить должны не только темно-красная, розовая или коричневая моча, но и появление крови на туалетной бумаге. Джексон подчеркнула: беспокойство должно вызвать даже небольшое количество крови.

Ранее стало известно, что во Франции хирурги по ошибке удалили пожилому мужчине здоровую почку вместо больной. Теперь мужчине, который болен раком, придется справляться с болезнью всего с одним — больным — органом.

