Мерц довел немецкого министра до больницы

Bloomberg: Министр оказался в больнице из-за атмосферы на заседании Мерца

Немецкий министр потерял сознание из-за напряженной атмосферы на заседании коалиции канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщает Bloomberg.

«На прошедшем во вторник заседании коалиции Фридриха Мерца для уточнения ситуации атмосфера была настолько напряженной, что один министр потерял сознание и был срочно доставлен в больницу», — говорится в материале.

Пострадавшим оказался министр транспорта Патрик Шнайдер, инцидент списали на перегрев, однако этот момент назвали «красноречивым символом» положения канцлера в правительстве.

Как отмечает агентство, спустя почти пять месяцев пребывания у власти Мерц с трудом добивается коалиционного консенсуса по важнейшим вопросам, что тормозит его кампанию по сокращению регулирования и ограничению полномочий Европейского союза (ЕС).

На двухдневном выездном семинаре министры кабинета Мерца не смогли договориться по ключевым вопросам политики в области климата, санкциям против Израиля и сокращению социального обеспечения, в результате чего Мерц остался без «списка конкретных требований» по дерегулированию, которые он обещал представить в Копенгагене на саммите лидеров ЕС.

Ранее стало известно, что семь из десяти немцев недовольны работой Мерца. Кроме того, 54 процента респондентов считают, что Германия нуждается в проведении социальных реформ уже этой осенью.