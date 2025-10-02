Из жизни
03:00, 2 октября 2025Из жизни

Мужчина выследил педофила и расправился с ним ради веселья

В США мужчина зарезал педофила и сказал, что это было весело
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Fremont Police Department

В штате Калифорния, США, 29-летнего Варуна Суреша обвинили в расправе над пожилым педофилом. Как пишет People, Суреш пошел на это ради веселья.

Суреш выследил свою будущую жертву — 71-летнего Дэвида Бриммера — с помощью реестра сексуальных преступников. Позднее он рассказал, что выбрал Бриммера из-за преклонного возраста, в котором нет сил активно сопротивляться.

Затем Суреш направился в район, где живет пожилой мужчина, и стал ходить по домам, представляясь ревизором. В конце концов он дошел до дома Бриммера и напал на него с ножом. Тот смог убежать к соседу, но Суреш настиг его и там. Раненый Бриммер смог выбраться из дома на лужайку. Позднее его не стало от потери крови.

По словам Суреша, он был уверен, что расправиться с педофилом — «круто, потому что все ненавидят педофилов». Он заявил, что не чувствует грусти. Мужчину отправили на психологическую экспертизу.

Известно, что Бриммер попал под суд в 1992 году. Тогда он был осужден за непристойное поведение с мальчиками-подростками. Мужчина домогался их, будучи пастором.

Ранее сообщалось, что в США поймали на живца израильского чиновника-педофила, а затем отпустили его. Том Александрович договорился в сети о свидании с 15-летней девочкой, за которую себя выдавала сотрудница полиции.

    Все новости