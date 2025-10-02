На голландском F-35 появилось изображение российской «Герберы»

На голландском F-35 появилась отметка о сбитии дрона, напоминающая «Герберу»

Изображение беспилотника, похожего на российский дрон-камикадзе «Гербера», появилось на голландском истребителе пятого поколения F-35A Lightning II. На соответствующий снимок обратило внимание издание The Aviationist.

Отметку о сбитии дрона нанесли под фонарем кабины самолета 313-й эскадрильи Военно-воздушных сил Нидерландов. Как пишет издание, изображение появилось после перехвата беспилотника.

Фотографию самолета опубликовало Минобороны Нидерландов. Отмечается, что F-35A сбил воздушную цель над Польшей в ночь на 10 сентября. Автор подчеркнул, что изображение на самолете напоминает беспилотник «Гербера» или «Герань».

В сентябре стало известно, что российские дроны-камикадзе «Герань-2» получили утяжеленную осколочно-фугасную боевую часть весом 90 килограммов. При этом дальность полета потяжелевшего аппарата снизилась до 1200 километров.