Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:54, 2 октября 2025Наука и техника

На голландском F-35 появилось изображение российской «Герберы»

На голландском F-35 появилась отметка о сбитии дрона, напоминающая «Герберу»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dutch MoD

Изображение беспилотника, похожего на российский дрон-камикадзе «Гербера», появилось на голландском истребителе пятого поколения F-35A Lightning II. На соответствующий снимок обратило внимание издание The Aviationist.

Отметку о сбитии дрона нанесли под фонарем кабины самолета 313-й эскадрильи Военно-воздушных сил Нидерландов. Как пишет издание, изображение появилось после перехвата беспилотника.

Фотографию самолета опубликовало Минобороны Нидерландов. Отмечается, что F-35A сбил воздушную цель над Польшей в ночь на 10 сентября. Автор подчеркнул, что изображение на самолете напоминает беспилотник «Гербера» или «Герань».

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В сентябре стало известно, что российские дроны-камикадзе «Герань-2» получили утяжеленную осколочно-фугасную боевую часть весом 90 килограммов. При этом дальность полета потяжелевшего аппарата снизилась до 1200 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

    В российском регионе задержали обученных Украиной для совершения терактов людей

    Раскрыты подробности произошедшей в российском селе перестрелки

    Отцу оппозиционера Леонида Волкова вынесли приговор

    Мужчина съел своих павлинов и попал под суд

    Орбан предложил способ борьбы с военными планами ЕС против России

    Раскрыто число пострадавших во время стрельбы в российском регионе

    Возбуждено уголовное дело после столкновения двух самолетов в российском аэропорту

    Фетисов оценил слова шведской лыжницы о нежелании соревноваться на Олимпиаде с россиянами

    В Европе придумали способ обрушить российский нефтеэкспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости