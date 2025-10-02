Бывший СССР
09:50, 2 октября 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о проблемах с перехватом российских ракет

FT: Украина перехватила в сентябре только 6 процентов баллистических ракет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина в сентябре перехватила только 6 процентов российских ракет. Об этом, ссылаясь на украинские источники, пишет Financial Times.

«Украина перехватила в сентябре только 6 процентов баллистических ракет, выпущенных РФ, основные военные объекты Вооруженных сил Украины уже уничтожены», — сказано в материале.

Отмечается, что летом было разрушено как минимум четыре завода по производству беспилотных летательных аппаратов.

В отчете, составленном специальным генеральным инспектором разведывательного управления Министерства обороны США, говорится о трудностях, с которыми сталкиваются ВСУ при попытках перехватить российские баллистические ракеты. В первую очередь они связаны с тактическими усовершенствованиями российских ракет, которые делают использование противовоздушных систем Patriot затруднительным для ВСУ.

В этом же материале украинские чиновники рассказали о точности ударов российских ракет. Сообщается, что 28 августа был нанесен удар по заводу, который производит турецкие беспилотники Bayraktar.

