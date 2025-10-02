FT: Киев перехватывает 6 % ракет ВС РФ, ключевые объекты ВСУ уничтожены

На Украине рассказали о проблемах с перехватом российских ракет. По информации Financial Times, в сентябре Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли перехватить лишь шесть процентов боеприпасов.

«Украина перехватила в сентябре только шесть процентов баллистических ракет, выпущенных РФ, основные военные объекты Вооруженных сил Украины уже уничтожены», — сказано в материале.

ВСУ сталкиваются с трудностями, потому что Вооруженные силы (ВС) России усовершенствовали ракеты, сделав использование противовоздушных систем Patriot затруднительным. Об этом говорится в отчете, составленном специальным генеральным инспектором разведывательного управления Министерства обороны США.

В этом же материале украинские чиновники рассказали о точности ударов российских ракет. «По словам действующих и бывших украинских чиновников, этим летом от ракетных ударов серьезно пострадали как минимум четыре завода по производству беспилотников в Киеве и его окрестностях», — пишет издание.

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

ВС РФ ударили по заводу производства турецких беспилотников

28 августа российские военные ударили по заводу, который производит турецкие беспилотники Bayraktar. Уточняется, что две ракеты попали в офисы по разработке и производству компонентов для БПЛА.

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры удара.

«В Киеве ударили по заводу "Байрактар" и компании Ukrspecsystems. Уж не знаю, почему некоторые эксперты решили, что на этом видео в Киеве в здание влетают ракеты ПВО. Но если и так, то эти высокоточные боеприпасы приземлились очень точно», — написал военкор.

Известно, что на заводе производятся как разведывательные, так и ударные дроны ВСУ. Также компания выпускает боевой комплекс, включающий в себя разведывательный БПЛА ПД-2 и малогабаритный беспилотник-камикадзе RAM II, добавил Коц.

Военный эксперт указал на некомпетентность бойцов ВСУ

Ранее в Киеве сняли сошедшую с траектории ракету Patriot — после пуска один из снарядов набирает скорость, а затем сразу уходит с траектории и улетает в жилые дома. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил инцидент тем, что украинские военнослужащие не умеют грамотно управлять американскими ракетами.

Достаточно много случаев, когда ВСУ в ходе отражения массированных атак пытаются применить Patriot, но в результате идет стрельба по домам. Так было уже в одном из районов Киева, когда они там разгромили дом. Это было в Польше, когда ракета упала на излете. То есть, это неподготовленные экипажи, которые не могут полностью реализовать возможности этого комплекса Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

По его словам, сейчас на вооружении Украины таких зенитных ракетных комплексов осталось примерно 50 процентов от первоначального количества, так как ВС РФ успешно уничтожают данные установки.