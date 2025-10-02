На Украине рассказали о проблемах с перехватом российских ракет. По информации Financial Times, в сентябре Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли перехватить лишь шесть процентов боеприпасов.
«Украина перехватила в сентябре только шесть процентов баллистических ракет, выпущенных РФ, основные военные объекты Вооруженных сил Украины уже уничтожены», — сказано в материале.
ВСУ сталкиваются с трудностями, потому что Вооруженные силы (ВС) России усовершенствовали ракеты, сделав использование противовоздушных систем Patriot затруднительным. Об этом говорится в отчете, составленном специальным генеральным инспектором разведывательного управления Министерства обороны США.
В этом же материале украинские чиновники рассказали о точности ударов российских ракет. «По словам действующих и бывших украинских чиновников, этим летом от ракетных ударов серьезно пострадали как минимум четыре завода по производству беспилотников в Киеве и его окрестностях», — пишет издание.
ВС РФ ударили по заводу производства турецких беспилотников
28 августа российские военные ударили по заводу, который производит турецкие беспилотники Bayraktar. Уточняется, что две ракеты попали в офисы по разработке и производству компонентов для БПЛА.
Военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры удара.
«В Киеве ударили по заводу "Байрактар" и компании Ukrspecsystems. Уж не знаю, почему некоторые эксперты решили, что на этом видео в Киеве в здание влетают ракеты ПВО. Но если и так, то эти высокоточные боеприпасы приземлились очень точно», — написал военкор.
Известно, что на заводе производятся как разведывательные, так и ударные дроны ВСУ. Также компания выпускает боевой комплекс, включающий в себя разведывательный БПЛА ПД-2 и малогабаритный беспилотник-камикадзе RAM II, добавил Коц.
Военный эксперт указал на некомпетентность бойцов ВСУ
Ранее в Киеве сняли сошедшую с траектории ракету Patriot — после пуска один из снарядов набирает скорость, а затем сразу уходит с траектории и улетает в жилые дома. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил инцидент тем, что украинские военнослужащие не умеют грамотно управлять американскими ракетами.
Достаточно много случаев, когда ВСУ в ходе отражения массированных атак пытаются применить Patriot, но в результате идет стрельба по домам. Так было уже в одном из районов Киева, когда они там разгромили дом. Это было в Польше, когда ракета упала на излете. То есть, это неподготовленные экипажи, которые не могут полностью реализовать возможности этого комплекса
По его словам, сейчас на вооружении Украины таких зенитных ракетных комплексов осталось примерно 50 процентов от первоначального количества, так как ВС РФ успешно уничтожают данные установки.