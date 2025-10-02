На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с ядерной безопасностью

Директор ЗАЭС: Ситуация с ядерной безопасностью на станции контролируется

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) находится под контролем персонала. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, передает ТАСС.

По его словам, такая ситуация на станции складывается из-за отсутствия внешнего энергоснабжения. Тем не менее, как подчеркнул Черничук, ЗАЭС может долгое время работать на резервных генераторах.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала о самом долгом за три года блэкауте на ЗАЭС. При этом провести восстановительные работы на линии невозможно из-за непрекращающихся обстрелов украинских войск.

20 сентября Юрий Черничук заявил, что вторая резервная высоковольтная линия внешнего энергоснабжения станции 330 киловольт «Ферросплавная-1» получила повреждения на подконтрольной Украине территории. Он подчеркнул, что линия питания станции отключена уже пятый месяц и неизвестно, намерена ли украинская сторона ее восстанавливать.